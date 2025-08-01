|ENGLISH VERSION
|17.Aug.2025
| Video: Platinenbestückung einer Speichererweiterung für den Amiga 500
Unter dem Titellink zeigt Neil Hamer von "Retro4u" das Bestücken der Platine beim Selberbauen einer Speichererweiterung für den Amiga 500. Zugrunde liegt die Nachbildung der 1-MB-Chip-RAM-Karte A501+ von Commodore. (snx)
[Meldung: 17. Aug. 2025, 08:17] [Kommentare: 0]
