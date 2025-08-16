amiga-news ENGLISH VERSION
 MorphOS-Storage-Uploads bis 16.08.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 16.08.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
AmiModRadio_1.1.lha       Audio/Players             Play modules from Inter...
Tilt-n-Roll_1.2.0.lha     Games/Action              Port of Tilt-n-Roll (CP...
CardsMakingKit_2.30.lha   Games/Card                A little kit to make yo...
CDogs-SDL_2.3.1.lha       Games/Shoot2D             Classic overhead run-an...
Janggi_1.0.lha            Games/Think               Korean chess program UC...
AmigaGPT_2.9.0.lha        Misc                      App for chatting to Cha...
Wayfarer_10.5.lha         MorphOS-update            Wayfarer is the latest ...
Easy2Install_1.2.lha      Network/PackageManager    A package manager to do...
[Meldung: 17. Aug. 2025, 08:17] [Kommentare: 0]
