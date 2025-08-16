amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

17.Aug.2025



 AROS-Archives-Uploads bis 16.08.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 16.08.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
janggi.i386-aros.lha         gam/boa 3Mb   Korean chess program UCI compatible
cardsmakingkit.lha           gam/uti 3Mb   This is a SDK to make your decks...
(snx)

[Meldung: 17. Aug. 2025, 08:17] [Kommentare: 0]
.
.