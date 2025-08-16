amiga-news ENGLISH VERSION
17.Aug.2025



 Aminet-Uploads bis 16.08.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 16.08.2025 dem Aminet hinzugefügt:
OpenURL-7.19.1.lha             comm/www     4K  OS3 OpenURL - Get that URL!                  
North.lha                      dev/blitz  351K  OS3 A game template for Ami...           
DiskFlush.lha                  disk/misc   14K  OS3 Flush all filesystem bu...     
kcshdproxy.lha                 disk/misc   17K  OS3 Mount a KCS PowerPC boa...     
rkrm-dos.pdf                   docs/misc  1.6M  GEN RKRM AmigaDOS                            
openpci68k.lha                 driver/oth 178K  OS3 PCI driver for all brid...         
Janggi_AROS.lha                game/board 3.4M  ARO Korean chess program UC...      
Janggi_MorphOS.lha             game/board 3.4M  MOS Korean chess program UC...      
Janggi_OS4.lha                 game/board 3.7M  OS4 Korean chess program UC...      
MCE-OS4.lha                    game/edit  5.8M  OS4 Multi-game Character Ed...              
MCE.lha                        game/edit  5.1M  OS3 Multi-game Character Ed...              
Team17TributePart2.lha         game/think 633K  OS3 Puzzle think game                        
1il-bmp2bin.lha                gfx/conv     3K  OS3 bmp2bin for 15-32Bit RT... 
PolarPaint_68k.lha             gfx/edit   2.0M  OS3 Paint program made with...        
PolarPaint_AROS.lha            gfx/edit   2.3M  ARO Paint program made with...        
PolarPaint_manual.pdf          gfx/edit   575K  GEN Manual for PolarPaint                    
PolarPaint_MOS.lha             gfx/edit   2.2M  MOS Paint program made with...        
PolarPaint_OS4.lha             gfx/edit   2.6M  OS4 Paint program made with...        
PolarPaint_small_68k.lha       gfx/edit   1.9M  OS3 Paint program made with...        
PolarPaint_small_AROS.lha      gfx/edit   2.1M  ARO Paint program made with...        
PolarPaint_small_MOS.lha       gfx/edit   2.0M  MOS Paint program made with...        
PolarPaint_small_OS4.lha       gfx/edit   2.4M  OS4 Paint program made with...        
PolarPaint_small_WOS.lha       gfx/edit   2.2M  WUP Paint program made with...        
PolarPaint_WOS.lha             gfx/edit   2.4M  WUP Paint program made with...        
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    10M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    10M  MOS Signetics-based machine...        
Mame106MiniMix1.6.lha          misc/emu   7.7M  OS3 MAME 0.106 MiniMix R1.6                  
AmiModRadio.lha                mus/play   3.9M  OS3 Play modules from Inter...       
ham8_animations.lha            pix/anim   337M  GEN 3D animations 320x256 (...              
NAFCYI1993S2-B00.zip           text/bfont 2.6M  GEN NAFCYI Summer 1993 (BMP...           
NAFCYI1993S2-00.zip            text/pfont 2.7M  GEN NAFCYI Summer 1993 (PS ...            
AmiSSL-v5-OS3.lha              util/libs  4.0M  OS3 OpenSSL as an Amiga sha...       
AmiSSL-v5-OS4.lha              util/libs  3.6M  OS4 OpenSSL as an Amiga sha...       
AmiSSL-v5-SDK.lha              util/libs  2.5M  VAR OpenSSL as an Amiga sha...   
AmigaGPT.lha                   util/misc  2.3M  VAR App for chatting to Cha...              
CreateQR.lha                   util/misc  132K  VAR Create QR Codes                          
VATestprogram.zip              util/misc  9.1M  OS3 Versatile Amiga Testpro...
(snx)

[Meldung: 17. Aug. 2025, 08:17] [Kommentare: 0]
