20.Aug.2025



 Programmierung: Amiga Blitz Basic 2 Visual Studio - Javascript Native Edition
Die Erweiterung von Visual Studio um die Unterstützung von Blitz Basic 2 (amiga-news.de berichtete) liegt nun in der Version 0.11.0 vor. Seit unserer letzten Meldung kam u.a. eine experimentelle Unterstützung von AmiBlitz 3 hinzu. (snx)

[Meldung: 20. Aug. 2025, 15:50] [Kommentare: 0]
