|20.Aug.2025
| Windows/Linux/Mac OS: MarkdownGuideHtmlConverter
Der .NET-basierte MarkdownGuideHtmlConverter konvertiert, wie der Name bereits sagt, Dateien zwischen den Formaten Markdown und HTML hin und her, desgleichen zwischen Smart Plain Text und HTML (also bspw. Zeilen einer Textdatei, die mit einem Minuszeichen beginnen, in Aufzählungszeichen in der resultierenden HTML-Datei), sowie aus dem AmigaGuide-Format nach HTML bzw. Markdown. (snx)
[Meldung: 20. Aug. 2025, 15:50] [Kommentare: 0]
