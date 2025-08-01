amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
20.Aug.2025



 AmigaOS 4: AmigaGCConDocker 3.0.1
Für AmigaOS-4-Entwickler steht ein neues Docker-Image für Windows, Linux oder Mac OS zur Verfügung, welches - wie der Name bereits sagt - Entwicklerwerkzeuge bereitstellt. Neben dem GCC 11.5.0 sind bspw. die binutils 2.40, ein SDK für das neue Qt 6.2.0 und clib4 2.0.0 enthalten. (snx)

[Meldung: 20. Aug. 2025, 15:51] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.