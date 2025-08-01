amiga-news ENGLISH VERSION
21.Aug.2025



 Open-Source-Projekt: IDE-Treiber lide.device 40.10
Das Open-Source-Projekt lide.device stellt einen neuen IDE-Treiber für den Amiga zur Verfügung, der u.a. größere Partition und das Booten von CD-ROM unterstützt. Version 40.10 enthält die folgenden Neuerungen:
  • Various ATAPI fixes
  • lideflash: Show old/new lide version information
  • lideflash: Inhibit DOS devices during programming
  • Fixed typos by @polluks
  • KS dependent priorities of partitions by @smdprutser
  • Use firebutton to boot different partition by @smdprutser
(cg)

[Meldung: 21. Aug. 2025, 22:22] [Kommentare: 0]
