| Schwarmfinanzierung: Memory Management Unit (MMU) für Apollo-V4-Serie
Willem Drijver hat eine Spendenaktion zur Realisierung einer Memory Management Unit (MMU) für die Vampire-V4-Serie gestartet, die bei Erfolg von Gunnar von Boehn implementiert werden soll. Eine MMU für die 68080-CPU soll folgende Vorteile bringen:
Von den anvisierten 3.500 Euro sind bereits über 2.200 Euro eingegangen.
(dr)
- Kompatibilität mit (Amiga) Unix/Linux
- Kompatibilität mit Motorola 68060 MMU
- Kompatibilität mit Atari-Plattform
[Meldung: 22. Aug. 2025, 06:47] [Kommentare: 11 - 22. Aug. 2025, 17:04]
