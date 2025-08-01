|ENGLISH VERSION
|
|22.Aug.2025
| Rear-Window-Blog: Erstellung einer sndfile.library für AmigaOS 4
In seinem neuesten Blogeintrag berichtet der Rave-Entwickler Daniel 'trixie' Jedlicka über seine Arbeit an der sndfile.library für AmigaOS 4, die Entwicklung einer BOOPSI-Klasse zur Darstellung von Multi-Channel-Audiowellenformen (z.B. 5.1 Surround) und wie Umwege doch zum Ziel führen können. (dr)
[Meldung: 22. Aug. 2025, 22:29] [Kommentare: 0]
|
