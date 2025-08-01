amiga-news ENGLISH VERSION
23.Aug.2025



 Sokoban-Variante: streng limitierte Collector's Box für "Skinny Marley"
Die Sokoban-Variante Skinny Marley ist jetzt auch in einer "Collector's Box" erhältlich: Die auf nur 20 Stück begrenzte Box enthält neben dem Spiel auf Diskette eine handbemalte Miniaturfigur, einen Postkarte mit Cover-Motiv und ein Echtheitszertifikat. (cg)

[Meldung: 23. Aug. 2025, 22:20] [Kommentare: 0]
