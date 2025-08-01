amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

24.Aug.2025



 Java-Programm: ham_convert 1.12.0
Sebastian Sieczkos javabasiertes Programm ham_convert wandelt moderne Grafikformate in das HAM-Format des Amigas um. Die Version 1.12.0 bietet u.a. eine Begrenzung der Farbzahl bei Nicht-HAM-Bildern und einen CLI-Befehl zur Angabe einer eigenen Farbpalette. (snx)

[Meldung: 24. Aug. 2025, 07:45] [Kommentare: 0]
.
.