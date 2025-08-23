amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
24.Aug.2025



 MorphOS-Storage-Uploads bis 23.08.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 23.08.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
ProTrekkr_2.8.3PRE5.lha   Audio/Tracker             Tracker/Synth hybrid Pr...
AmiArcadia_34.80.lha      Emulation                 A Signetics-based machi...
PixelMachine_1.0.lha      Graphics/3D               Port of PixelMachine (C...
PolarPaint_1.169.lha      Graphics/Draw             Paint program made with...
AmigaGPT_2.10.0.lha       Misc                      App for chatting to Cha...
RemoteScan-beta.lha       Network/Scan              A commandline utility t...
(snx)

[Meldung: 24. Aug. 2025, 07:45] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.