|25.Aug.2025
| Puzzle-Spiel: AmiKlotski
Dan 'zooperdan' Thoresen hat ein neues Puzzle-Spiel namens AmiKlotski veröffentlicht (Video), in dem man in einem rechteckigen Spielfeld einen blauen Block zum Zielbereich bewegen muss, um die Levels zu beenden. Dafür müssen andere Blöcke entsprechend verschoben werden. Das Spiel läuft auf jedem Amiga ab Kickstart 1.3. (dr)
[Meldung: 25. Aug. 2025, 06:00] [Kommentare: 0]
|
