25.Aug.2025









Rundenbasierte Strategie: August-2025-Update für "Settle the World"

Christian 'TheoTheoderich' Wiegels neuestes Update für sein rundenbasiertes Aufbau- und Handelsspiel "Settle the World" bietet eine ganze Reihe an Fehlerbereinigungen, kleinen Änderungen und Anpassungen, die das Spielerlebnis verbessern, und Umgebungsgeräusche ("Ambient Sounds").



So wurde zum Beispiel das Mikromanagement, das zur Versorgung der Bevölkerung erforderlich ist, reduziert. Und die einheimischen Stämme reagieren jetzt viel stärker auf die Anwesenheit menschlicher Akteure, wodurch Konflikte mit ihnen schneller entstehen können.



Außerdem werden jetzt in Abhängigkeit von den Geländefeldern, die der Spieler auf der Karte sieht, Natur- und Geräuscheffekte abgespielt. Zu diesem Zweck benötigt man eine schnelle Festplatte, da zwei Soundkanäle ständig mit neuen Sounds bedient werden wollen. Für fast jedes Geländefeld auf der Karte gibt es drei Soundeffekte. Dabei werden die Geräusche etwas leiser als die normalen Sounds abgespielt, aber man kann mit den Tasten + und - auf dem Zehnerblock die Lautstärke ändern. ﻿



Last but not least hat der Entwickler noch ein deutschsprachiges Let's-Play-Video erstellt, um den Nutzern einen leichteren Zugang zum Spiel zu ermöglichen. (dr)



[Meldung: 25. Aug. 2025, 19:09] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

