|26.Aug.2025
| Rundenbasiertes Strategiespiel: Neue Demoversion 08/25 von "Ecliptic"
Ecliptic wird vom Autor als eine Mischung aus rundenbasiertem taktischem Kampf und Rollenspiel beschrieben (amiga-news.de berichtete) und soll optisch an die retro-futuristische Science-Fiction der 1970er und 1980er Jahre erinnern. Für das sich in Entwicklung befindliche Spiel wurde nun eine neue Demoversion veröffentlicht.
Das neue Update umfasst einen neuen Level zum Durchspielen. Auf Deck 5 müssen die eigenen Roboter gegen ein anderes Team kämpfen, das geschickt wurde, um das Schiff zu erobern. Ein neues Video zeigt den aktuellen Stand des Spiels. (nba)
[Meldung: 26. Aug. 2025, 11:45] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]