|26.Aug.2025
Andreas Magerl (ANF)
| Printmagazin: Amiga Future 176 - Vorschau und Leseproben
Von Ausgabe 176 (September/Oktober 2025) der Amiga Future sind inzwischen die Leseproben sowie die Vorschau online. Das Heft bietet u.a. die folgenden Themen:
(nba)
- Preview: Playfield
- Reviews von Krogharr, Dr. Dangerous (Boxed), Pjusk, Gemdalus, AmiSeaFox, Space Patrol, Amiga Forever 11, C64 Forever 11, WinUAE
- Wissen: Raycasting
- Spezial: Reboot von Commodore
- Spezial 40 Jahre Amiga Teil 3: Irrungen, Wirrungen und Sackgassen
- Beyond the Screen: Rings of Medusa & The Return of Medusa
[Meldung: 26. Aug. 2025, 11:54] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]