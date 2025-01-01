|ENGLISH VERSION
|28.Aug.2025
Andreas Magerl (ANF)
| Printmagazin: "Amiga Joker"-Merchandising verfügbar
In Vorbereitung auf die für Oktober angekündigte dritte Ausgabe des Amiga-Joker-Revivals bietet APC&TCP bereits einige Merchandising-Artikel im hauseigenen Webshop an: Zu haben sind eine Tasse, Aufkleber und verschiedene Floppy-Etiketten mit Amiga-Joker-Motiv. (cg)
[Meldung: 28. Aug. 2025, 22:56] [Kommentare: 0]
