28.Aug.2025









Neuer Commodore-Eigentümer: Weitere Video-Botschaft

In der dritten Episode seiner "Let's buy Commodore"-Serie zeigt der Youtuber Christian 'Perifractic' Simpson Aufnahmen von der Vertragsunterzeichnung vor drei Wochen in Amsterdam, außerdem gibt es Mitschnitte von diversen Video-Telefonaten mit bekannten Persönlichkeiten aus der Commodore-Szene, die Simpson in beratender Funktion unterstützen wollen.



Auf die Frage - die ihm "von einer Million Fans" gestellt worden sei - ob es einen offiziellen "Commodore Amiga" geben wird, teilt der neue Commodore-Geschäftsführer mit (Minute 8:45 des Videos): "Nun, wenn ich mit den Fingern schnipsen und es einfach so wahr machen könnte, würde ich es tun. Im Moment kann ich nur sagen, dass ich einige positive Gespräche darüber geführt habe, aber es liegt nicht allein an mir: Der Ball liegt jetzt eindeutig bei anderen, und sie wissen, dass mein Cartridge-Port immer offen ist."



Was an Produkten - nach dem C64 Ultimate - noch angedacht sei, deutet Simpson im Gespräch mit Leonard Tramiel, Sohn des Commodore-Gründers Jack Tramiel, an (Minute 20:03 des Videos): "Wir haben eine Produkt-Roadmap mit etwa 12 bis 14 soliden Ideen für die nächsten vier Jahre. Wir werden versuchen, jedes Jahr zwei Dinge richtig gut zu machen. Eines davon sind Taschenrechner."



Hinweis der Redaktion: Der "C64 Ultimate" wird als fertig betriebsbereite Neuauflage des C64 beworben, die Produktbeschreibung im Shop spricht aber immer noch davon, dass die benötigten ROM-Images u.U. beim ersten Start mittels "geführtem ROM-Setup" manuell installiert werden müssen - was nahelegt, dass das neue Commodore noch keine Lizenz für die C64-Firmware vom Rechtinhaber Mike Battilana erworben hat. Battilana wäre auch der Ansprechpartner für die Lizenzierung der Amiga-Marke sowie des Amiga-Betriebssystems. (cg)



[Meldung: 28. Aug. 2025, 23:24] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

