29.Aug.2025



 Demoparty: Amiga-Produktionen der Xenium 2025
Die diesjährige Ausgabe der Xenium-Demoparty fand am vergangenen Wochenende im polnischen Łódź statt (amiga-news.de berichtete). Dabei wurden einige spannende Amiga-Produktionen gezeigt:

Amiga Intro Oldschool GFX (dr)

