03.Sep.2025



 Quelloffenes A4091-Software-Paket: Version 42.34
Für ReA4091, den quelloffenen Nachbau von Commodores Fast-SCSI2-Controller A4091, steht auch ein ebenfalls quelloffenes Software-Paket zur Verfügung, das AmigaOS-Treiber, ein ROM-Image, ein Test-Programm sowie Software fürs Debuggen des Treibers beinhaltet.

Das Update auf die Version 42.34 behebt einen Fehler bei der Geräteerkennung. (snx)

[Meldung: 03. Sep. 2025, 09:01] [Kommentare: 0]
