|ENGLISH VERSION
|
|05.Sep.2025
| Rückblick: Vor 35 Jahren wurde The Secret of Monkey Island veröffentlicht
In seinem Blog veröffentlicht der Monkey-Island-Schöpfer Ron Gilbert immer wieder Artikel über vergangene und aktuelle Spieleprojekte. In einem Beitrag aus dem Jahre 2015 blickt er auf das damalige 25-jährige Jubiläum des ersten Teils der Reihe, The Secret of Monkey Island, zurück. (dr)
[Meldung: 05. Sep. 2025, 07:19] [Kommentare: 4 - 05. Sep. 2025, 09:30]
