 Demoparty: Deadline 2025 (Berlin, 03.-05.10.)
Die diesjährige zehnte Jubiläumsausgabe der Deadline-Demoparty findet vom 3. bis 5. Oktober in Berlin statt und bietet klassische Demo-Wettbewerbe, Seminare, ein Retro-Gaming-Turnier, DJs und Live-Sets und vieles mehr. Amiga-Beiträge können in den Wettbewerben Oldschool Demo, 4K Executable Graphics und 256 Byte Intro eingereicht werden. (dr)

[Meldung: 15. Sep. 2025, 06:36] [Kommentare: 1 - 15. Sep. 2025, 21:21]
.
