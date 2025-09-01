|15.Sep.2025
| Demoparty: Deadline 2025 (Berlin, 03.-05.10.)
Die diesjährige zehnte Jubiläumsausgabe der Deadline-Demoparty findet vom 3. bis 5. Oktober in Berlin statt und bietet klassische Demo-Wettbewerbe, Seminare, ein Retro-Gaming-Turnier, DJs und Live-Sets und vieles mehr. Amiga-Beiträge können in den Wettbewerben Oldschool Demo, 4K Executable Graphics und 256 Byte Intro eingereicht werden. (dr)
