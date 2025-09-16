amiga-news ENGLISH VERSION
17.Sep.2025



 Verschlüsselungsprotokoll: AmiSSL 5.23 (AmigaOS 3/4)
Version 5.23 des Open-Source-Verschlüsselungsprotokolls AmiSSL wurde veröffentlicht, die nun auf der neuesten Version 3.5.3 (16.9.2025) von OpenSSL und den neuesten Root-Zertifikaten basiert.

Downloads:
AmigaOS 3: AmiSSL-5.23-OS3.lha (4 MB)
AmigaOS 4: AmiSSL-5.23-OS4.lha (3,6 MB)
SDK: AmiSSL-5.23-SDK.lha (2,5 MB) (dr)

[Meldung: 17. Sep. 2025, 21:25] [Kommentare: 0]
