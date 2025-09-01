|ENGLISH VERSION
|20.Sep.2025
Youtube (ANF)
| Titelsong von "Return to Monkey Island" als Metal-Version
Nach dem schwarmfinanzierten Monkey Island-Theaterstücks hat nun auch die Band "Trick or Treat" ihren ganz eigenen Beitrag zum Monkey Island-Vermächtnis beizutragen: Den Titel "Return to Monkey Island" in einer (Eigenbeschreibung) "Happy Power Metal"-Version - samt Monkey-Island-Pixelgrafik-Video. (cg)
[Meldung: 20. Sep. 2025, 23:48] [Kommentare: 0]
