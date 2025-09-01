|20.Sep.2025
| Plattformer: Bouncy Bonzo's Space Journey (AGA)
Bei "Bouncy Bonzo's Space Journey" (Video) gilt es, den ständig hüpfenden Character Bonzo durch 17 Level aufgeteilt auf drei Welten zu steuern, geboten werden auch Endgegener und Bonus-Levels. Der mit der Scorpion-Engine erstellte Titel benötigt einen AGA-Amiga mit mindestens 0,5 MB Fast-RAM sowie Festplatte oder CD-Laufwerk, wobei bei letzterem der Fortschritt nicht gespeichert werden kann. Auf Joysticks- und -pads mit zwei Feuerknöpfen wird der zweite Knopf zum Springen verwendet.
Auf Konfigurationen mit einer Pistorm oder (Zitat) "ähnlichen, 'modernen' Amigas" kann es u.U. zu nicht näher beschriebenen Problemen kommen. "Bouncy Bonzo's Space Journey" ist für USD 7,50 bei itch.io zum Download erhältlich. (cg)
