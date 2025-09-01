|20.Sep.2025
'Dr_Myles_Skinner'
| TPUG Magazine: Artikel mit Amiga-Bezug gesucht
Das Club-Magazin der 1979 gegründeten "Toronto PET User Group" (TPUG) wird zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in einer gedruckten Ausgabe erscheinen. Auch der 40. Geburtstag des Amigas soll gebührend gefeiert werden, weswegen speziell zu diesem Thema noch Beiträge gesucht werden - prinzipiell sind aber Einreichungen zu allen Commodore-Rechnern erwünscht. Vorschläge sind bitte per Mail bei tpug_magazine@tierceron.com einzureichen. Veröffentlicht wird das Heft auf der kanadischen World of Commodore, die am ersten Septemberwochenende in Toronto stattfindet. Status-Update zur nächsten Ausgabe des TPUG Magazine sind der offiziellen Webseite zu entnehmen.
(cg)
[Meldung: 20. Sep. 2025, 23:54] [Kommentare: 1 - 21. Sep. 2025, 06:17]
