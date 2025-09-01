amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
21.Sep.2025
Amigaworld.net (Forum)


 Fotos aus dem niederländischen HomeComputerMuseum
Robert Bernardo hat das HomeComputerMuseum (amiga-news.de berichtete) im niederländischen Helmond (erneut) besucht und stellt seine Aufnahmen der dortigen Commodore-Rechner einschließlich der Amiga-Modelle auf sieben Seiten verteilt vor. Zudem erwähnt er, dass diese Ausstellungsstücke neu organisiert wurden und nun noch besser zur Geltung kommen.

Teil 1 der Fotos, Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5, Teil 6 und Teil 7. (snx)

[Meldung: 21. Sep. 2025, 10:09] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.