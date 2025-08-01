|ENGLISH VERSION
|21.Sep.2025
Paddys Retro Kanal (ANF)
| Videos: Trailer zu Die Siedler II für den Amiga & Interview mit Steffen Häuser
In knapp einem Monat, am 18. Oktober 2025, erscheint "Die Siedler II - Gold Edition" für den Amiga (amiga-news.de berichtete). Unter dem Titellink wurde vom Verlag Look Behind You nun ein Trailer veröffentlicht.
Zudem spricht Paddy da Linco auf seinem Retrokanal mit Steffen Häuser über diese Portierung - beispielsweise darüber, wie es zu dieser Idee kam, wie sich die Umsetzung gestaltete und welche Hardware-Anforderungen das Spiel stellt. (snx)
[Meldung: 21. Sep. 2025, 10:10] [Kommentare: 2 - 21. Sep. 2025, 18:23]
