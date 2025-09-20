amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

21.Sep.2025



 OS4Depot-Uploads bis 20.09.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 20.09.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
amissl-sdk.lha           dev/mis 2Mb   4.0 SDK for AmiSSL
amissl.lha               lib/mis 4Mb   4.0 OpenSSL as an Amiga shared library
amigagpt.lha             net/cha 4Mb   4.1 App for chatting to ChatGPT
depscan.lha              uti/she 8kb   4.0 lists dependencies in a binary
(snx)

[Meldung: 21. Sep. 2025, 10:10] [Kommentare: 0]
.
.