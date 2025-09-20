|ENGLISH VERSION
|21.Sep.2025
| OS4Depot-Uploads bis 20.09.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 20.09.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
amissl-sdk.lha dev/mis 2Mb 4.0 SDK for AmiSSL amissl.lha lib/mis 4Mb 4.0 OpenSSL as an Amiga shared library amigagpt.lha net/cha 4Mb 4.1 App for chatting to ChatGPT depscan.lha uti/she 8kb 4.0 lists dependencies in a binary(snx)
