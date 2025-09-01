amiga-news ENGLISH VERSION
22.Sep.2025



 MorphOS: Unreal Engine 1.1
Bruno 'BeWorld' Peloille und Szilárd 'BSzili' Biró haben eine MorphOS-Portierung der Unreal Engine 1 veröffentlicht Video). Das Spiel wurde Ende Oktober 2024 kostenlos im Internet Archive veröffentlicht (vgl. auch entsprechenden PCWorld-Artikel dazu).

Nur die Original-Verkaufsversion v200 von Unreal funktioniert, spätere Versionen oder Unreal Gold funktionieren nicht. Benötigt werden die neueste Version von SDL2 (V53.20), die neueste TinyGL-Version 53.10, eine OpenGL-fähige Grafikkarte und MorphOS 3.19. (dr)

