22.Sep.2025



 AmigaOS 4: SDL 3.2.22
Juha 'capehill' Niemimäki stellt die Version 3.2.22 der Multimedia-Bibliothek SDL für AmigaOS 4 zur Verfügung. Änderungen:
  • Fix fullscreen mode switching
  • Add global property SDL_PROP_IOSTREAM_AMIGAOS4_USE_BUFFERED
Direkter Download: SDL3.lha (10 MB) (dr)

[Meldung: 22. Sep. 2025, 06:14]
.
.