|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|23.Sep.2025
68000
| Neues Sound-Tool: FxBox 1.13
Seit August - und noch etwas unter dem Radar - ist ein neues Sound-Tool für 68k-Amigas ab AmigaOS 1.3 erhältlich. Es handelt sich um einen Echtzeit-Multi-Loop-Prozessor und -Editor, der mit AMOS BASIC entwickelt wurde.
FxBox importiert verschiedene Dateiformate und unterstützt AMOS-Sample-Bänke und erlaubt Mono-, Stereo-, Quad- und 4-Kanal-Multitrack-Bearbeitung. Auf beschleunigten Maschinen sei sogar Echtzeitbearbeitung während der Wiedergabe möglich, so der Entwickler.
Das Programm benötigt mindestens 1 MB RAM und wurde mit AMOS Professional 365 kompiliert. Aktuell ist Version 1.13 verfügbar, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde. (nba)
[Meldung: 23. Sep. 2025, 09:59] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.