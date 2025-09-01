amiga-news ENGLISH VERSION
23.Sep.2025
68000


 Neues Sound-Tool: FxBox 1.13
Seit August - und noch etwas unter dem Radar - ist ein neues Sound-Tool für 68k-Amigas ab AmigaOS 1.3 erhältlich. Es handelt sich um einen Echtzeit-Multi-Loop-Prozessor und -Editor, der mit AMOS BASIC entwickelt wurde.

FxBox importiert verschiedene Datei­formate und unterstützt AMOS-Sample-Bänke und erlaubt Mono-, Stereo-, Quad- und 4-Kanal-Multitrack-Bearbeitung. Auf beschleunigten Maschinen sei sogar Echtzeitbearbeitung während der Wiedergabe möglich, so der Entwickler.

Das Programm benötigt mindestens 1 MB RAM und wurde mit AMOS Professional 365 kompiliert. Aktuell ist Version 1.13 verfügbar, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde. (nba)

[Meldung: 23. Sep. 2025, 09:59] [Kommentare: 0]
