23.Sep.2025









Video-Doku: Dragon's Lair auf dem Amiga

Das neue Video "Dragon's Lair on the Amiga - How a laserdisc game fit onto 6 floppy disks" bei Modern Vintage Gamer geht tief in die Technik hinter der Amiga-Version von Dragon's Lair ein: Wie konnte ein Spiel, das ursprünglich auf einer Laserdisc mit animierten Filmsequenzen lief, so komprimiert werden, dass es auf gerade einmal sechs 3,5"-Floppy-Disketten passte?



Der Beitrag beleuchtet sowohl die Original-Arbeitsweise mit echter Laserdisc im Automatikspielhallen-Setup als auch den schwierigen Anpassungsprozess für Heimcomputer-Hardware jener Zeit. Detailliert wird erklärt, wie Grafiken und Videos stark komprimiert wurden, welche Tricks bei der Datenorganisation nötig waren und welche Kompromisse Entwickler eingehen mussten, damit das Meisterwerk von Don Bluth auf dem Amiga überhaupt lief, ohne die Illusion des Originals völlig zu verlieren. (nba)



[Meldung: 23. Sep. 2025, 10:04] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

