24.Sep.2025



 Programm zum Prüfen der SCSI-Controller-Chips des Amiga 3000
Das in der Version 1.0 vorliegende, quelloffene Amiga-SDMAC-Testprogramm identifiziert die Version des im Amiga 3000 verbauten SDMAC-Chips von Commodore, welcher den WD33C93A-SCSI-Controller ansteuert. Auch dessen Chip-Version und Konfiguration kann ausgelesen werden. (snx)

[Meldung: 24. Sep. 2025, 10:55] [Kommentare: 0]
.