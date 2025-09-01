|ENGLISH VERSION
|24.Sep.2025
| Programm zum Prüfen der SCSI-Controller-Chips des Amiga 3000
Das in der Version 1.0 vorliegende, quelloffene Amiga-SDMAC-Testprogramm identifiziert die Version des im Amiga 3000 verbauten SDMAC-Chips von Commodore, welcher den WD33C93A-SCSI-Controller ansteuert. Auch dessen Chip-Version und Konfiguration kann ausgelesen werden. (snx)
[Meldung: 24. Sep. 2025, 10:55] [Kommentare: 0]
