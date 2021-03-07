amiga-news ENGLISH VERSION
24.Sep.2025



 Marke Eigenbau: Infrarot-Wandler für Joysticks fürs CDTV
Der Amiga-CDTV-Ziegelstein (engl. "Brick") ermöglicht es, wie der entsprechende Prototyp von Commodore, dass zwei Spieler ihre handelsüblichen Amiga-Joysticks am CDTV nutzen können, ohne hierfür einen inzwischen teuer gehandelten CD1200-Trackball (Anleitung) gebraucht erwerben zu müssen. Hierfür wandelt ein Raspberry Pi Pico die Joystick- in entsprechende Infrarotsignale um. (snx)

[Meldung: 24. Sep. 2025, 10:55] [Kommentare: 0]
