25.Sep.2025



 Demo-Version: Wurfsternen ausweichen bei "Fight!"
Bei "Fight!", das mit der Scorpion Engine erstellt wurde, gilt es Ninja-Wurfsternen auszuweichen. Der Spieler steuert dabei zwei Figuren gleichzeitig, es sei denn er hat einen menschlichen Mitspieler zur Verfügung.

[Meldung: 25. Sep. 2025, 23:39] [Kommentare: 0]
