|26.Sep.2025
| Marke Eigenbau: STALKER-Adapterkarte ermöglicht Anschluss von USB-Tastaturen
Die STALKER-Adapterkarte von Gianluca Renzi ermöglicht den Anschluss von USB-HID-Tastaturen an den Amiga 1000, Amiga 2000/3000, Amiga 4000/CD32, Amiga 500, Amiga 1200 und Amiga 600 und basiert auf einem 32-Bit STM32-Mikrocontroller.
Der STALKER bietet einen eingebauten USB-Stack, der die Unterstützung von USB-HID-Tastaturen ermöglicht, ohne dass zusätzliche AmigaOS-Softwaretreiber installiert werden müssen. Der gesamte Installationsprozess läuft darauf hinaus, dass ein STALKER-Adapter und einen Stecker an den Tastatur-Port des Amiga 1000, 2000 oder 4000 extern oder intern in jedem anderen Amiga-Computer angeschlossen werden muss.
Ein weiteres Merkmal des Adapters ist seine "Bootloader"-Funktion, die zukünftige Firmware-Upgrades ermöglicht. Der STALKER wird mit einer speziellen Firmware ausgeliefert, es kann aber problemlos jede beliebige Firmware-Version installiert werden, da es sich um ein Open-Source-Projekt handelt. Features:
Vor zwei Tagen wurde die Version 1.5 des USB-Keyboard-Treibers und die Version 0.3 des BOOTLOADER veröffentlicht. (dr)
[Meldung: 26. Sep. 2025, 06:17] [Kommentare: 0]
