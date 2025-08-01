|ENGLISH VERSION
|26.Sep.2025
| Video: Erstellung des Arcade-Spiels "Space Race 2" in AMOS (1)
Ende August hatte Keith 'Yawning Angel' Elcombe in einem Video gezeigt, wie er das Arcade-Spiel "Space Race" in AMOS nachbildet. In seinem neuen Video beginnt er nun die Arbeiten an der Version 2 und verwendet die "AMOS Animation Language" (AMAL) für die Grafikanimation. (dr)
[Meldung: 26. Sep. 2025, 19:53] [Kommentare: 0]
