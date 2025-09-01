amiga-news ENGLISH VERSION
27.Sep.2025



 Reaktionstest: Tombstones
Bei "Tombstones" (Video) gilt es, bei einem klassischen Wild-West-Duell schneller zu ziehen als das Gegenüber. Gegen immer bessere Gegner zieht und schießt man durch schnelles Eintippen eines auf dem Bildschirm auftauchenden, zufälligen Buchstabens. (cg)

[Meldung: 27. Sep. 2025, 12:38] [Kommentare: 0]
