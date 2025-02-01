|ENGLISH VERSION
|
||
||
||
||
||
||
27.Sep.2025
Blog: Epsilon's World stellt seinen A1200NG vor
Gewohnt ausführlich und reichlich bebildert beschreibt "Epsilon" in einem Blog-Eintrag den Zusammenbau seines A1200NG-Systems. Neben der A1200NG-Platine von Amigakit kommen ein neues A1200-Gehäuse sowie eine der mechanischen Tastaturen von amigastore.eu zum Einsatz. (cg)
[Meldung: 27. Sep. 2025, 12:43] [Kommentare: 0]
|
