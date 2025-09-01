amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
27.Sep.2025



 WLAN-Treiber: DaynaPORT - WLAN mittels BlueSCSI V2 oder ZuluSCSI
RobSmithDevs "DaynaPORT"-Treiber nutzt die in den SD-basierten SCSI-"Laufwerken" ZuluSCSI und BlueSCSI vorhandene WLAN-Emulation, um jeden Amiga mit SCSI-Host ans Netzwerk anzuschließen. Version 1.3 beseitigt u.a. ein Problem beim Download großer Dateien. (cg)

[Meldung: 27. Sep. 2025, 13:28] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.