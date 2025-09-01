|ENGLISH VERSION
|27.Sep.2025
| WLAN-Treiber: DaynaPORT - WLAN mittels BlueSCSI V2 oder ZuluSCSI
RobSmithDevs "DaynaPORT"-Treiber nutzt die in den SD-basierten SCSI-"Laufwerken" ZuluSCSI und BlueSCSI vorhandene WLAN-Emulation, um jeden Amiga mit SCSI-Host ans Netzwerk anzuschließen. Version 1.3 beseitigt u.a. ein Problem beim Download großer Dateien. (cg)
[Meldung: 27. Sep. 2025, 13:28] [Kommentare: 0]
