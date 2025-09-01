|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|27.Sep.2025
| Linux: AmigaOS-4-Theme für den Xfce-Desktop
Mit dem "AmigaOS4-XFCE-Theme" können Linux-Nutzer, die den Xfce-Desktop benutzen, ihr System optisch an AmigaOS 4 angleichen. (cg)
[Meldung: 27. Sep. 2025, 13:32] [Kommentare: 1 - 27. Sep. 2025, 16:34]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.