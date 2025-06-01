vAmigaWeb: Hinweis für Safari-Nutzer

Der Amiga-Emulator für Web-Browser vAmigaWeb funktioniert derzeit nicht mit dem Safari-Browser von Apple: Dessen Version 26.0 unterbricht die für die Emulation genutzten schnelleren und effizienteren nativen WASM-Exceptions, weshalb vorerst auf eine langsamere Javascript-Exception-Implementation umgestellt wurde.



Betroffene müssen daher einen privaten Safari-Tab öffnen und die App erneut zum Dock oder (bei iPadOS) zum Home-Bildschirm hinzufügen. Die Entwickler gehen davon aus, dass nach einer Fehlerbereinigung bei Safari durch Apple die zuvor fehlerhaften vAmigaWeb-Apps wieder funktionieren und der Zugriff auf gespeicherte Snapshot- und Arbeitsbereichsdaten erneut möglich wird. (snx)



[Meldung: 28. Sep. 2025, 11:49]

