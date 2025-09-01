|ENGLISH VERSION
|28.Sep.2025
Bill Borsari (ANF)
| Veranstaltung: AmiWest 2025 in Sacramento, USA (1./2. November)
Pressemitteilung (Übersetzung): "Feiern Sie ab dem 1. November gemeinsam mit dem Sacramento Amiga Computer Club 40 Jahre Amiga auf der AmiWest. Die AmiWest ist die führende nordamerikanische Amiga-Messe, die seit 1998 ununterbrochen stattfindet.
Angesichts der bedeutenden globalen Ereignisse rund um das 40-jährige Jubiläum des Amiga im Silicon Valley sowie in Deutschland wird die AmiWest-Messe 2025 voraussichtlich eine eher entspannte Veranstaltung sein. Wir werden uns auf den Community-Aspekt der AmiWest konzentrieren, mit Schwerpunkt auf Ausstellern und Besuchern. Es erwarten Sie die üblichen Highlights: die Verlosung, der Live-Stream, der Spielewettbewerb und das Bankett am Samstagabend.
Wir wurden auch von Carl Sassenrath kontaktiert, der eine spezielle Präsentation über die Geschichte des Amiga vorbereitet, die er auf der Messe halten wird. Vielen Dank, Carl!
Neu in diesem Jahr ist, dass das Bankett außerhalb des Veranstaltungsortes in einem lokalen Burger- und Bierlokal stattfinden wird, um den Teilnehmern eine neue Erfahrung zu bieten. Anstelle eines Hauptredners beim Bankett werden wir die Besucher ihre eigenen Geschichten erzählen lassen. Dies wird eine Gelegenheit sein, mehr über den Einfluss der Amiga-Computer in den letzten 40 Jahren auf das Leben anderer zu erfahren und eigene Erfahrungen auszutauschen.
Die Anmeldungen für das Hotel und das Bankett sind jetzt möglich. Bitte reichen Sie Ihre Anmeldungen rechtzeitig ein, um eine angemessene Planung zu gewährleisten." (snx)
[Meldung: 28. Sep. 2025, 11:49] [Kommentare: 3 - 28. Sep. 2025, 18:55]
