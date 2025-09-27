amiga-news ENGLISH VERSION
28.Sep.2025



 MorphOS-Storage-Uploads bis 27.09.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.09.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
WebRadio_3.3.lha          Ambient/Screenbar         A sbar plugin to listen...
SDL_2.32.10_Libraries.lha Dependencies/Library/SDL  All Libraries SDL : SDL...
lhasa-0.5.0.lha           Files/Archive             lhasa-0.5.0.lha
Unreal_1.2.lha            Games/Shoot3D             Unreal Engine 1 v200 so...
fheroes2_1.1.11.lha       Games/Strategy            fheroes2 is a recreatio...
AmigaGPT_2.12.0.lha       Misc                      App for chatting to Cha...
(snx)

[Meldung: 28. Sep. 2025, 11:49] [Kommentare: 0]
