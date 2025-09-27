amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

28.Sep.2025



 OS4Depot-Uploads bis 27.09.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.09.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
amiarcadia.lha           emu/gam 11Mb  4.0 Signetics-based machines emulator
retroarch.lha            emu/gam 389Mb 4.1 a modular Emulation System
reportplus.lha           uti/mis 925kb 4.0 Multipurpose utility
depscan.lha              uti/she 10kb  4.0 lists dependencies in a binary
thumbnail_maker_amiga... vid/mis 48kb  4.1 Creates thumbnails from a video
(snx)

[Meldung: 28. Sep. 2025, 11:49] [Kommentare: 0]
.
.