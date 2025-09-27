amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

28.Sep.2025



 Aminet-Uploads bis 27.09.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.09.2025 dem Aminet hinzugefügt:
vbcc_bin_morphos.lha           dev/c      2.7M  MOS Optimizing ISO C compil...   
toolbox.lha                    disk/misc    3K  OS3 Communicate with SCSI e...           
dtb.adf                        game/actio 880K  OS3 Dodge These Balls (PAL)                  
TVSBB_All-Time-Greats.lha      game/actio  15K  GEN TVS BasketBall: All-tim...  
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    10M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
RetroArch68k.lha               misc/emu   177M  OS3 RetroArch for 68k                        
RetroArchWOS.lha               misc/emu    44M  WUP RetroArch for WarpOS                     
hippoplayerupdate.lha          mus/play   421K  OS3 Updated HippoPlayer                      
NAFCYI1993S3-B01.zip           text/bfont 985K  GEN NAFCYI Fall 1993 (BMP F...             
NAFCYI1993S3-B02.zip           text/bfont 1.2M  GEN NAFCYI Fall 1993 (BMP F...             
NAFCYI1993S3-01.zip            text/pfont 969K  GEN NAFCYI Fall 1993 (PS Fo...              
NAFCYI1993S3-02.zip            text/pfont 1.3M  GEN NAFCYI Fall 1993 (PS Fo...              
avalanche.lha                  util/arc   138K  VAR ReAction unarchive GUI ... 
avalanche_de.lha               util/arc     8K  GEN German catalog for Aval...             
avalanche_guide_de.lha         util/arc     9K  GEN German translation of A...    
MuFastZero.lha                 util/boot  169K  OS3 MuLib Zero Page remappe...                 
MMULib.lha                     util/libs  815K  OS3 Library to ctrl the MC6...           
AmigaGPT.lha                   util/misc  4.3M  VAR App for chatting to Cha...              
ReportPlus-OS4.lha             util/misc  925K  OS4 Multipurpose utility                     
ReportPlus.lha                 util/misc  746K  OS3 Multipurpose utility                     
ReportPlusMOS.lha              util/misc  838K  MOS Multipurpose utility                     
VATestprogram.zip              util/misc  8.9M  OS3 Versatile Amiga Testpro...              
pfetch.lha                     util/moni   23K  GEN Pretty fetch for MorphO...                 
ShowMem.lha                    util/moni   15K  OS3 Shows memory fragmentat...       
WebRadio_sbar.lha              util/wb    397K  MOS A sbar plugin to listen...
[Meldung: 28. Sep. 2025, 11:49] [Kommentare: 0]
.
.