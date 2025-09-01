Veranstaltung: Reparaturecke auf der amiga40

Erstmals wird es auf der Amiga40 einen offiziellen Reparaturservice geben, in der Besucher ihre Amiga-Systeme direkt vor Ort prüfen und reparieren lassen können. Unter der Leitung der bekannten Amiga-Experten Andy "Botfixer" Bandel, Carsten "Mallet" Hanning, Mirko Schäfer und Johannes Franke bietet der Bereich Unterstützung und Hilfestellungen bei Fehlerdiagnosen, Wartung und Aufrüstung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Tipps und Tricks und der Unterstützung für Einsteiger und "Wiedereinsteiger".



Neben praktischen Tipps zur Instandhaltung helfen die Spezialisten auch bei typischen Problemen wie dem Einbau eines Gotek-Laufwerks oder dem Anschluss des Amiga ans Netzwerk. Für kleinere und mittlere Defekte werden an beiden Tagen 30-minütige Zeitslots angeboten, die vorab per E-Mail an info@amigaevent.de gebucht werden können.



Die Repair Corner befindet sich im Foyer der Veranstaltung. Lötarbeiten dürfen aus Sicherheitsgründen nur im Außenbereich durchgeführt werden. Der Service selbst ist spendenbasiert, lediglich Ersatzteile werden zum Selbstkostenpreis berechnet.



Zudem sind Mini-Vorträge von Andy Bandel an beiden Tagen geplant - ein lohnender Stopp für alle, die ihren Amiga wieder flott machen möchten. (nba)



