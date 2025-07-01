|ENGLISH VERSION
|30.Sep.2025
Games and Consoles
| Neues Plattformer-Spiel: SwitcherBoy 1.1 für AGA-Amigas
Das Puzzle-Actionspiel SwitcherBoy ist in der finalen Version 1.1 erschienen. Entwickelt wurde der Titel von C.R.A.N.E. für AGA-bestückte Amigas mit etwas Fast-RAM. Eine Anpassung für ECS/OCS-Rechner ist geplant.
SwitcherBoy kombiniert Geschick und Rätsel: Spieler müssen Gegnern ausweichen und gleichzeitig Schalter aktivieren, um den Ausgang jedes Levels freizuschalten. Das Spiel wurde mit der Redpill-Engine erstellt, nutzt überarbeitete Public-Domain-Grafiken und enthält einen Original-Soundtrack von Fermix.
Bei den AmigaWave Awards belegte SwitcherBoy den zweiten Platz sowie beim Spielewettbewerb auf der Posadas Party 2025 den dritten Platz (amiga-news.de berichtete) und wurde seitdem weiterentwickelt. (nba)
[Meldung: 30. Sep. 2025, 18:23] [Kommentare: 0]
